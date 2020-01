Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Schilder gestohlen

Bückeburg (ots)

(ma)

Unbekannte Täter fanden an drei Firmenwerbeschildern aus Acrylglas scheinbar großes Gefallen, die auf der Ernst-Kestner-Straße in Bückeburg an einem Firmengebäude angebracht waren.

Die 40x30cm großen Schilder sind im Zeitraum vom 10.01. bis 13.01.2020 abgeschraubt und gestohlen worden.

