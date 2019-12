Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Grauten Ihl

Zwei Tageswohnungseinbrüche - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Nachtragsmeldung zu Ursprungsmeldung: Auftrag Nr. 3895447

Gleich zu zwei Einbrüchen in Wohnhäuser kam es am Sonntag (15.12.) an der Straße Grauten Ihl. In beiden Fällen gelangten die Einbrecher in die Wohnhäuser, indem sie Fenster aufhebelten. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. In einem Fall wurde Schmuck gestohlen. Im zweiten Fall konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung keine abschließenden Angaben zum Diebesgut gemacht werden. Der Tatzeitraum der beiden Einbrüche lag zwischen 15 und 19.45 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

Ursprungsmeldung: Unbekannte Täter sind am Sonntag (15.12.19) in ein Haus an der Straße Grauten Ihl eingebrochen. Zwischen 15.15 Uhr und 19.45 Uhr hebelten sie ein Erkerfenster auf. Die Täter erbeuteten Schmuck. Zeugen sollen sich unter 02594-7930 bei der Polizei in Dülmen melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell