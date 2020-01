Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht

Rinteln (ots)

Am 20.01.2020 gegen 10:30 befuhr ein blauer Kleintransporter die B 238 von Steinbergen nach Rinteln. In der Abfahrt auf die Konrad-Adenauer-Straße geriet er im Kurvenbereich auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit dem Außenspiegel eines entgegen kommenden PKW eines 50-jährigen Auetalers. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Rinteln unter 05751/95450 in Verbindung zu setzen.

