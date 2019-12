Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Linn: Nachtrag zur Pressemitteilung der Feuerwehr Krefeld: Dachstuhlbrand in Linner Altstadt - Brandursache technischer Defekt - Cannabisplantage entdeckt

Krefeld (ots)

Am gestrigen Mittwochmorgen (18. Dezember 2019) geriet der Dachstuhl eines Reihenhauses in Brand. Die Feuerwehr Krefeld hatte in einer Pressemitteilung über den Brand berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/115878/4472633

Bei den Löscharbeiten entdeckten Feuerwehr und Polizei eine Plantage mit 87 Cannabispflanzen auf dem Dachboden.

Die Kriminalpolizei hat inzwischen ermittelt, dass ein technischer Defekt im Zusammenhang mit einer missbräuchlichen Nutzung der Stromzufuhr brandursächlich war. Gegen den Verantwortlichen wird nun ermittelt. (950)

