POL-KR: Stadtmitte: Polizei nimmt zwei Einbrecher fest

Krefeld (ots)

In der Nacht zum heutigen Donnerstagmorgen (19. Dezember 2019) hat die Polizei zwei Einbrecher festgenommen, die zuvor in ein Geschäft an der Marktstraße eingebrochen waren.

Gegen 4:45 Uhr hebelten die Beiden, ein 39-jähriger Mann und eine 30-jährige Frau, die Eingangstür des Geschäftes auf und entwendeten elektronische Gegenstände.

Der Ladenbesitzer hörte die Geräusche und sprach die Frau aus seiner Wohnung über dem Geschäft an. Daraufhin warnte sie ihren Komplizen, der sich im Laden befand. Anschließend flüchteten die beiden Einbrecher auf Fahrrädern in unterschiedliche Richtungen. Der Ladenbesitzer filmte die beiden dabei und alarmierte die Polizei.

Anhand des Videomaterials und der Beschreibung, trafen die Beamten die beiden Täter auf der Gerberstraße an und nahmen sie vorläufig fest. Sie stellten sowohl Teile des Diebesguts als auch Einbruchwerkzeuge sicher.

Die Deutsch-Polin und der Deutsche sind bereits einschlägig polizeilich bekannt. Sie wurden nach Entscheidung der Staatsanwaltschaft Krefeld zwischenzeitlich wieder entlassen. (948)

