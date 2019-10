Landespolizeiamt

POL-SH: Demonstration und landesweite Sternfahrten am 22.10.2019 beendet

Kiel (ots)

Am heutigen Tag wurde im Rahmen einer bundesweiten Aktion unter dem Motto "Land schafft Verbindung - Wir rufen zu Tisch" eine Traktor-Sternfahrt mit anschließender Kundgebung auf dem Willy-Brandt-Platz in Rendsburg veranstaltet.

Erwartet war die Teilnahme mit etwa 1.500 landwirtschaftlichen Fahrzeugen. Nach Feststellung der Polizei wurde diese Zahl sogar noch übertroffen, so dass insgesamt etwa 1.700 landwirtschaftliche Fahrzeuge den Weg nach Rendsburg einschlugen. Infolgedessen kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen bei der An- und der Abfahrt sowie seit etwa 10 Uhr durchgängig im Großraum Rendsburg. Die Kapazitäten des Willy-Brandt-Platzes reichten für die Aufnahme der Fahrzeuge nicht aus, so dass diese auf Paradeplatz, Kreishafengelände und DEULA-Gelände umgeleitet werden mussten. Die Versammlungsteilnehmer suchten von dort zu Fuß den Kundgebungsort auf. An der Kundgebung nahmen insgesamt rund 5.000 Personen teil.

Aufgrund der verzögerten Anreise der Teilnehmer wurde auch die Kundgebung auf dem Willy-Brandt-Platz, die ursprünglich von 11-12 Uhr geplant war, bis 14 Uhr ausgedehnt. Die Versammlung verlief aus polizeilicher Sicht ansonsten friedlich und störungsfrei.

Trotz der Behinderungen zieht der Einsatzleiter der Polizei, Polizeidirektor Frank Ritter, ein positives Resümee: "Die Versammlung verlief absolut friedlich. Das polizeiliche Ziel, die sichere An- und Abreise der Versammlungsteilnehmer zu gewährleisten, haben wir erreicht. Die Verkehrsbehinderungen, die sich vor allem in Rendsburg gezeigt haben, waren nicht zu verhindern."

Drei weitere Konvois mit rund 400 Fahrzeugen waren in Elmshorn, Jersbek und Brunstorf gestartet und nahmen an einer gleichgelagerten Versammlung in Hamburg teil.

