Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - Fahrraddiebe am Bahnhof - Kennzeichen gestohlen - Opel und Kia beschädigt - Audireifen platt - Container aufgebrochen - Einbrecher überrascht - Einbruch ohne Beute - Haustür hält -

Dillenburg (ots)

--

Herborn: Fahrraddiebe gestört -

Am Freitagabend (16.08.2019) machten sich zwei Diebe an einem Fahrrad am Herborner Bahnhof zu schaffen. Gegen 19.55 Uhr versuchte das Duo an den Fahrradständern auf Gleis eins ein graues Mountainbike zu klauen. Eine Zeugin beobachtete die beiden Männer, wie sie die Sattelstütze dazu benutzten ein Spiralschloss durch Eindrehen der Stütze aufzusprengen. Bis die Polizei eintraf, waren die beiden Diebe ohne Rad über die Gleise in Richtung Littau verschwunden. Wer hat die Diebe beobachtet? Wem ist das rennenden Duo in der Littau noch aufgefallen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Herborn: Nummernschild geklaut -

Im Zeitraum vom 15.08.2019, gegen 11.30 Uhr bis zum 17.08.2019, gegen 10.00 Uhr vergriff sich ein Unbekannter auf dem Parkplatze des Edeka-Herkules-Marktes im Hüttenwege an einem roten Peugeot. Der Täter riss vom Heck des "106" das hintere Kennzeichen "LDK-PP 217" ab und verschwand mit dem Nummernschild. Hinweise zu dem Dieb oder zum Verbleib des Kennzeichens nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Herborn: Außenspiegel beschädigt -

Unbekannte Vandalen ließen ihre Zerstörungswut an einem in der Augustastraße abgestellten Opel aus. Der graue "Combo" stand auf dem Parkplatz am ehemaligen ZOB. Zwischen Samstagabend (17.08.2019), gegen 20.30 Uhr und Sonntagmorgen (18.08.2019), gegen 08.00 Uhr traten oder schlugen die Täter gegen die beiden Außenspiegel des Opels. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 300 Euro. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Ehringshausen: Vier Reifen platt -

Im Richard-Wagner-Ring stachen Unbekannte die Reifen eines Audis platt. In der Nacht von Sonntag (18.08.2019) auf Montag (19.08.2019) parkte der schwarze A6 auf einem Stellplatz in Höhe der Hausnummer 25. Vier neue Pneus werden den Besitzer mindestens 800 Euro kosten. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar: Diebe knacken Baustellencontainer -

In der Altenberger Straße vergriffen sich Unbekannte an einem Baustellencontainer. Die Täter knackten das Schloss und griffen sich Wertsachen im Wert von ca. 1.200 Euro. Ihnen fielen unter anderem ein Nivelliergerät, eine Kaffeemaschine, ein Radio sowie eine Rohrzange und ein Verbandskasten in die Hände. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Diebe den Container zwischen Sonntagmorgen (18.08.2019), gegen 09.30 Uhr und Montagmorgen (19.08.2019), gegen 06.00 Uhr aufbrachen. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Niedergirmes: Einbrecher überrascht -

Mit dem Schrecken kamen die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße "Auf dem Görge" am Samstagabend (17.08.2019) davon, nachdem sie einen Einbrecher in ihrem Haus überrascht hatten. Zwischen 22.10 Uhr und 22.20 Uhr kletterte der Unbekannte auf den Balkon im ersten Obergeschoss und stieg gewaltsam ins Haus ein. Die Bewohner überraschten ihn, worauf er sofort Reißaus nahm. Eine Beschreibung des ungebetenen Gastes ist den Zeugen nicht möglich. Die Ermittler der Kriminalpolizei suchten Zeugen und fragen: Wer hat den schnell rennenden Mann am Samstagabend in der "Straße auf dem Görge" beobachtet? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Niedergirmes: Einfamilienhaus durchwühlt -

Am Wochenende stiegen Diebe in ein Einfamilienhaus in der Weingartenstraße ein. Zwischen Samstagmorgen (17.11.2019), gegen 11.00 Uhr und Sonntagnachmittag (18.08.2019), gegen 14.00 Uhr drangen die Diebe gewaltsam über ein Fenster ein und suchten im gesamten Haus nach Beute. Nach Einschätzung der Bewohner ließen die Täter nichts mitgehen. Zurück blieb ein Aufbruchschaden von rund 250 Euro. Hinweise zu den Einbrechern oder zu Personen, die in diesem Zusammenhang am Wochenende in der Weingartenstraße auffielen, nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Wetzlar-Niedergirmes: Kia zerkratzt -

Einen Lackschaden in Höhe von rund 800 Euro ließen Unbekannte in der Gutleutstraße an einem Kia zurück. Der graue "Cerato" parkte am 18.08.2019, zwischen 18.45 Uhr und 19.05 Uhr in Höhe der Hausnummer 15. Mit einem spitzen Gegenstand trieben die Unbekannten Kratzer in den Lack der beiden Türen auf der Beifahrerseite. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Solms-Niederbiel: Einbrecher scheitert an Haustür -

Auf Beute aus einem Haus im Tannenweg hatten Diebe am Wochenende gehofft. Vergeblich versuchten sie die Eingangstür aufzuhebeln. Sie scheiterten und ließen einen Schaden in Höhe von rund 500 Euro zurück. Wann genau die Täter sich an der Tür zu schaffen machten, ist nicht bekannt. Bewohner entdeckten die beschädigte Tür am Sonntagabend (18.08.2019). Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Solms-Oberndorf: Kennzeichen verschwunden -

Diebe suchten mit dem hinteren Kennzeichen eines BMW das Weite. Der schwarze 1-er parkte am Donnerstag vergangener Woche (15.08.2019), zwischen 08.00 Uhr und 13.30 Uhr in der Oberndorfer Straße, in Höhe der Hausnummer 20. Zeugen, die die Täter beobachteten oder die Angaben zum Verbleib des Nummernschildes "WZ-A 2193" machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Guido Rehr, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Lahn-Dill

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hindenburgstr. 21

35683 Dillenburg

Tel.: 02771/907 120

Fax: 02771/907 129



E-Mail: pressestelle-lahn-dill.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell