Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Einbrecher auf frischer Tat gefasst - Festnahme

Krefeld (ots)

In der Nacht zum heutigen Donnerstagmorgen (19. Dezember 2019) hat die Polizei einen Einbrecher auf frischer Tat festgenommen, der zuvor versucht hatte, in eine Wohnung an der Tannenstraße einzubrechen.

Gegen 2:40 Uhr versuchte der Täter das rückwärtige Wohnzimmerfenster der Erdgeschosswohnung mit einem Glasschneider zu öffnen. Der 45-jährige Nachbar bemerkte den Einbrecher und alarmierte die Polizei. Die Beamten stellten den 63-jährigen Täter beim Fluchtversuch über den Hinterhof und nahmen ihn vorläufig fest.

Der polizeibekannte Deutsche wurde nach Entscheidung der Staatsanwaltschaft Krefeld mangels Haftgründen zwischenzeitlich wieder entlassen. (949)

