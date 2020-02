Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Delecke - Terrassentür aufgehebelt

Möhnesee (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 06:00 Uhr, und Sonntag, 10:30 Uhr, kam es am Soestdorn zu einem Einbruch. Unbekannte Täter hebelten die Terrassentür auf und durchwühlten das gesamte Haus auf der Suche nach Beute. Zurzeit steht noch nicht fest, ob und was gestohlen wurde. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02921-91000 an die Polizei zu wenden. (wo)

