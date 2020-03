Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruch in leerstehendes Einfamilienhaus

Taben-Rodt (ots)

Am 04.03.2020 wurde die Polizei Saarburg gegen 20:45 Uhr über einen Einbruch in ein Einfamilienhaus in Taben-Rodt informiert. Im Rahmen der Tatortaufnahme konnte ermittelt werden, dass sich der oder die bisher unbekannten Täter über ein rückwärtig gelegenes Fenster Zutritt zum Haus verschafften. In dem leerstehenden Haus wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts entwendet. Der durch die unbekannten Täter verursachte Sachschaden an dem Anwesen beläuft sich auf ca. 200EUR. Der Tatzeitraum kann nicht genauer eingegrenzt werden.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizei Saarburg, Tel: 06581-91550.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg



Telefon: 06581-91550





