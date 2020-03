Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Belästigung eines Kindes in Konz-Karthaus.

Konz (ots)

Ein 35- bis 40jähriger, südländisch aussehender Mann hat am Mittwoch gegen 16:50 Uhr am Bahnhof Konz-Karthaus einen 11jährigen Jungen belästigt indem er ihn umarmte. Eine erste Kontaktaufnahme fand vorher im Zug von Wiltingen nach Konz statt. Der Junge wollte die Berührungen und Annäherungen nicht und er versuchte sich durch wegzulaufen diesen zu Entziehen. Dann gelang es dem Jungen sich in die Turnhalle der Grundschule St. Johann zu begeben. Die unbekannte Person soll ca. 170 cm groß und schlank sein. Er trug schwarze Kleidung, braune Turnschuhe und einen schwarzen Rucksack mit sich. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise zu der Person werden an die Polizeiwache Konz, (Tel. 06501 92680) erbeten.

