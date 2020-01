POL-GI: Pressemeldungen vom 24.01.2020: Karte weg und damit beim Tanken bezahlt+++Polizei sucht Eigentümer eines Mountainbikes+++

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Reiskirchen: Kartendiebe unterwegs

Ein Unbekannter unterschlug am Mittwoch (22. Januar) offenbar eine EC-Karte in einem Discounter in der Siemensstraße. Das Opfer hatte die Karte gegen 11.40 Uhr an der Kasse vergessen. Der Täter griff zu und setzte die Karte wenig später beim Bezahlen an einer Tankstelle ein. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen: Ledertasche aus PKW gestohlen

In der Südanlage stahlen Unbekannte aus einem roten Dacia eine schwarze Ledertasche. Der Dieb schlug am Donnerstag zwischen 18:45 und 19.00 Uhr zu. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Angaben zum Täter machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Polizei sucht Eigentümer eines Fahrrades

Bereits Anfang des Jahres wurde der Polizei der Fund eines herrenlosen Fahrrades in Gießen gemeldet. Da es sich bei diesem Rad um Diebesgut handeln könnte, aber bisher kein Eigentümer ermittelt werden konnten, bitten die Ermittler um Hinweise zum Eigentümer. Am Freitag, dem 10. Januar fand ein Zeuge in einem Gebüsch in der Eichengärtenallee ein schwarzgrünes Mountainbike der Marke "CUBE" und meldete den Fund der Polizei. Da durch die Überprüfung der Fahrradrahmennummer kein Eigentümer zugeordnet werden konnte, das Fahrrad aber bisher nicht als gestohlen gemeldet wurde, bitten die Beamte um Mithilfe aus der Bevölkerung. Ein Bild das Mountainbikes ist beigefügt! Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Auseinandersetzung in der Erstaufnahmeeinrichtung

Die Polizei und der Rettungsdienst waren am Donnerstagabend (23. Januar) gegen 23.30 Uhr in der HEAE in der Rödgener Straße im Einsatz. Nach ersten Ermittlungen kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen den Bewohnern, bei der offenbar mit Reizstoff gesprüht wurde. Fünf Asylbewerber im Alter zwischen 20 und 36 Jahren klagten über Atemreizungen, die offenbar nicht behandelt werden mussten. Die Ordnungshüter nahmen einen alkoholisierten Mann zwecks Ausnüchterung mit zur Wache. Die Ermittlungen zu den Tatverdächtigen dauern noch an. Zwei Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung leiteten die Beamten ein.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Transporter in der Klinikstraße beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstag (23. Januar) zwischen 7.00 und 15.30 Uhr einen VW Transporter auf einem Parkplatz in der Klinikstraße. Als der Besitzer zurückkam, war der rote Transporter am hinteren, linken Seitenteil beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Fernwald: LKW beschädigt beim Abbiegen Außenspiegel

Zu einem Unfall beim Abbiegen kam es am Donnerstag (23.Januar) gegen 9.20 Uhr auf der Landesstraße 3129. Der Fahrer eines LKW mit Anhänger befuhr die Straße von Steinbach nach Albach. Als er nach rechts in Richtung Bundesstraße 457 abbiegen wollte, kam ihm ein 28-jähriger mit einem Kastenwagen entgegen, der die Straße in Richtung Steinbach befuhr. Beim Abbiegen kam der LKW-Fahrer mit seinem Anhänger offenbar auf die Gegenspur und touchierte dabei den linken Außenspiegel des Kastenwagens. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort und kam nicht seinen rechtlichen Pflichten nach. Wer kann Hinweise zu dem unbekannten LKW-Fahrer machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen/Grünberger Straße: Beim Ausparken A6 übersehen

30.000 Euro Schaden beklagen die Besitzerin eines Audis und der Fahrer eines Jaguars. Am Donnerstag (23. Januar) gegen 15.00 Uhr kam es zu einem Unfall in der Grünberger Straße. Eine 26-jährige Frau aus Wetzlar befuhr die Grünberger Straße stadteinwärts, als plötzlich ein 65-jähriger Mann mit seinem Jaguar, offenbar ohne auf den Verkehr zu achten, aus einer Haltebucht fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Ein Krankenwagen brachte die leicht verletzte Wetzlarerin in ein Krankenhaus. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

B457/Fernwald: Vorfahrt missachtet

Am Freitagmorgen (17. Januar) gegen 8.50 Uhr kam es zu einem Unfall. Ein 60-jähriger Mann aus Leihgestern wollte von der Garbenteicher Straße nach links auf die Bundesstraße 457 einbiegen. Dabei übersah er offenbar eine 60-jährige Frau mit ihrem weißen VW Caddy, die die B 457 nach Gießen befuhr. Es kam Zusammenstoß. Der Schaden an beiden Autos wird auf 6.000 Euro geschätzt. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Glücklicherweise verletzte sich keiner der Unfallbeteiligten. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen/Asterweg: 15.500 Euro Schaden nach Unfall

Zu einem Unfall kam es am Freitagfrüh (24. Januar) gegen 6.00 Uhr an der Kreuzung Asterweg/Steinstraße. Die 27-jährige Fahrerin eines Audis befuhr den Asterweg in Richtung Nordanlage. Dabei übersah sie die Vorfahrt einer 54-jährigen Frau aus Butzbach. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 15.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

