Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Nötigung im Straßenverkehr - Zeugen gesucht.

Oberweis (ots)

Am Sonntag, den 22.09.2019, gegen 19:00 Uhr kam es nach einem vorausgegangenen Überholmanöver auf der B 50 zwischen Olsdorf und Oberweis zu einer Auseinandersetzung der beiden beteiligten Fahrzeugführer. Nachdem die Fahrzeuge am Ortseingang Oberweis angehalten hatten, wurde ein beteiligter Fahrer von seinem Kontrahenten bedroht und beleidigt. Vorbeifahrende Verkehrsteilnehmer, die diesen Vorgang beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Bitburg zu melden.

