Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von Kupferkabel in Prüm, Gerberweg

Prüm (ots)

Bisher unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum vom 14.08.19 bis 20.09.19 in Prüm, Gerberweg, ein ca. 10 Meter langes Kupferkabel das an einem sogenannten Baustromverteiler angebracht war. Das ca. 10 Meter lange Versorgungskabel zwischen dem Baustromverteiler des Geschädigten und dem öffentlichen Stromnetz der Westeifelnetze wurde durchgesägt und komplett entwendet. Das Kabel enthält ca. 27 kg Kupfer. Der Diebstahl wurde am 24.09.19 zur Anzeige gebracht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter der Rufnummer 06551-942-0 oder per Mail pipruem@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

