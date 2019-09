Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht Kalkturmstraße, Wittlich

Wittlich (ots)

In der Zeit vom 09.09.2019 bis zum 21.09.2019 kam es in der Kalkturmstraße in Wittlich zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei hat vermutlich ein Lkw oder Kastenwagen in Richtung des Parkplatzes Volksbank/Arztpraxis gewendet und ist dabei gegen die Hausfassade des gegenüberliegenden Gebäudes gestoßen und hat diese dabei beschädigt. Anschließend ist der Unfallfahrer von der Örtlichkeit geflüchtet. Hinweise bitte an die Polizei Wittlich.

