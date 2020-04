Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr - Dachstuhlbrand ---

Diepholz (ots)

Zu dem Brand eines Dachstuhles in Stuhr, Stuhrer Landstraße, wurde die Feuerwehr am heutigen Montag gegen 14.00 Uhr. Durch Arbeiten am Dach eines Neubaus eines Mehrfamilienhauses gerieten Teile der Dachkonstruktion in Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Für die benachbarten Häuser und deren Bewohner bestand keine Gefahr. Nach ersten Erkenntnissen mussten drei Arbeiter wegen einer Rauchgasintoxikation vom Rettungsdienst behandelt werden. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ursachenermittlung aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Gissing

Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell