Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Versuchter Diebstahl in Stuhr - Räder eines Pkw in Weyhe entwendet - Polizei zieht positive Bilanz der Kontrollen am Wochenende ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Versuchter Diebstahl

Am Sonntag gegen 13.40 Uhr entdeckte eine 57-jährige Bewohnerin einen fremden Mann in ihrem Haus. Die Frau war im Garten ihres Hauses in der Schwäbisch-Hall-Straße, als sie den Mann durch ein Fenster sah. Als sie zum Haus zurückkehrte und den Mann ansprach, gab dieser an, nach seiner Tochter zu suchen. Anschließend verschwand er zu Fuß. Die Frau hatte die Terrassentür offen gelassen und hatte im Garten gearbeitet. Der Mann ist ohne Diebesgut zu Fuß vom Tatort geflüchtet. Eine Fahndung der Polizei im Nahbereich blieb erfolglos.

Weyhe - Räder entwendet

Im Verlauf des Wochenendes in der Zeit von Freitagabend bis Sonntagmittag haben unbekannte alle vier Räder eines Pkw entwendet. Die unbekannten Täter gelangten durch einen Zaun auf ein Firmengelände in der Dellwendung, Hier nahmen sie Pflastersteine und bockten den Pkw auf. Anschließend montierten sie alle vier Räder ab. Zusammen mit dem Diebesgut entkamen die Täter unerkannt. Es entstand ein Schaden von mindestens 2500 Euro.

Diepholz - Ohne Führerschein

Einen 57-jährigen Mann aus Wetschen kontrollierte die Polizei am Sonntag gegen 15.25 Uhr auf der Ortsumgehung Diepholz (B 214). Im Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, der 57-Jährige ist nicht im Besitz eines Führerscheines. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Damit eine Weiterfahrt nicht möglich war, wurden die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Schwarme - Erneuter Einbruch

Bereits zum dritten Mal in kurzer Zeit wurde beim MSC Schwarme eingebrochen. Diesmal wurde in der Zeit von Montag, 01.04, 16.00 Uhr bis Sonntag, 05.04.2020, 14.30, ein Container aufgebrochen, teilt der Vorsitzende mit. Entwendet wurde nichts, da dort keine Wertgegenstände gelagert werden. Allerdings beträgt der angerichtete Sachschaden 1000 Euro. Wer Hinweise zu Personen geben kann, die sich unrechtmäßig dort aufhalten, wird gebeten, die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, zu informieren.

Landkreis - Polizei zieht überwiegend positives Fazit

Die Polizei im Landkreis zieht ein positives Fazit was die Kontrollen der Allgemeinverfügung bzw. Verstöße gegen die Kontaktsperre angeht. Wegen des schönen Wetters waren am Wochenende sehr viele Menschen ins Freie aufgebrochen und zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs. Der überwiegende Teil der Ausflügler hielt sich an die Kontaktsperre. Sollten sich doch mal mehr als zwei Personen getroffen haben, so wurde der Abstand gleich wiederhergestellt. Die Menschen zeigten auch großes Verständnis für die Präsenz und Kontrollen der Polizei. Ein paar Unbelehrbare gab es dennoch. Die Polizei musste am Sonntag in Twistringen eine private Grillparty auflösen. Die ca. 15 Gäste hatten Verständnis und verließen die Party. Der Gastgeber hingegen zeigte kein Verständnis und gab an, der Virus sei sowieso nur eine Erfindung, (ohne Kommentar). Insgesamt musste die Polizei nur wenige Gruppen bzw. Treffen von mehreren Menschen auflösen. Wir werden die Kontrollen auch in den nächsten Tagen weiter durchführen und hoffen dabei auf ein weiterhin einsichtiges Verhalten der Menschen. Bei den wenigen Unbelehrbaren werden wir einschreiten, erklärt Thomas Gissing, Pressesprecher der Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Gissing

Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell