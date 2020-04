Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Pkw-Diebstahl in Sulingen - Einbruch in Bassumer Gaststätte ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Diebstahl eines PKW

In der Zeit von Dienstag,17.00 Uhr bis Donnerstag,12.00Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter aus dem Werkstattgebäude eines ehemaligen Autohauses in Sulingen, Lange Straße, einen PKW der Marke Fiat STRADA. Es entstand ein Sachschaden von 2520 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Sulingen - Sachbeschädigung

In der Zeit von Dienstag, 17.00 Uhr, bis Donnerstag,14.30 Uhr, sprühte ein bislang Unbekannter in Sulingen, Lange Straße, mit Autolack den Schriftzug "187" auf die Glasscheibe einer Bushaltestelle. Es entstand ein Sachschaden von ca. 350 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Sulingen - Versuchter Diebstahl

Ein bislang unbekannter Täter wollte am Mittwoch gegen 23.15 Uhr mit einem Brecheisen auf dem Parkplatz des Hagebaumarktes im Haaseler Weg einen dort stehenden Kartoffelautomaten aufbrechen. Er wurde aber vermutlich bei der Tatausführung gestört und flüchtete in Richtung Gildeweg. Er wird als schlank und ca. 170 cm groß beschrieben. Er war bekleidet mit einem blauen Kapuzenpullover. Am Tatort ließ er ein schwarzes Victoria Treckingfahrrad Modell Ibiza Blackline zurück. Vermutlich wurde das Fahrrad vorher irgendwo entwendet. Die Polizei fragt, wer kann Angaben zu der Herkunft des Fahrrades machen bzw. wo wird es vermisst. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Weyhe - Ohne Führerschein und Versicherung

Ein 27-jähriger Fahrer eines Pkw Opel Corsa wurde am gestrigen Donnerstag gegen 15.35 Uhr von der Polizei kontrolliert. Die Beamten stoppten ihn auf der Syker Straße in Melchiorshausen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, der 27-Jährige hat seit mehreren Jahren keinen Führerschein mehr und eine Versicherung für den Pkw bestand auch nicht. Die Fahrt war damit zu Ende und den 27-Jährigen erwarten nun gleich mehrere Anzeigen.

Bassum - Einbruch in Gaststätte

In der Zeit von Mittwoch, 13.30 Uhr, bis Donnerstag, 11.30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Gaststätte im Bereich des Sportplatzes am Petermoor. Ein bisher unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude und entwendete diverse Wertgegenstände. Wer etwas Ungewöhnliches in der näheren Umgebung des Sportplatzes beobachtet hat, wird gebeten, dies der Polizei Bassum, Tel. 04241 / 802910, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Gissing

Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell