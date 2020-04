Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Polizei Stuhr sucht Fahrrad-Eigentümer - Unfallflucht in Barnstorf ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Polizei sucht Fahrrad-Eigentümer

Das Damenrad (siehe Foto) wurde am 17.03.2020 gegen Nachmittag von mehreren Jugendlichen auf dem Gelände der KGS Stuhr-Brinkum unmittelbar vor der Jugendeinrichtung "Haus am Wall" von einem Fahrradanlehnbügel gelöst, durch Tritte etc. beschädigt und anschließend zurückgelassen. Der Hausmeister der KGS hat das Rad auf dem Schulgelände gesichert untergestellt. Bislang hat sich kein Eigentümer um eine Abholung gekümmert bzw. sich dort gemeldet. Wer kann Hinweise zu dem Eigentümer geben bzw. wer erkennt sein Fahrrad auf dem Foto wieder? Hinweise nimmt die Polizei Stuhr, Tel. 0421 / 5620500, entgegen.

Barnstorf - Unfallflucht

Am letzten Wochenende, in der Zeit von Freitag 17.00 Uhr bis Sonntag 18.30 Uhr, wurde in der Bahnhofstraße ein abgestellter Pkw beschädigt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hat vermutlich beim Ein- oder Ausparken den zwischen den Hausnummern 1 und 3 abgestellten Pkw Opel-Zafira am Heck beschädigt. Danach entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

