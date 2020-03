Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Erneuter Pkw-Brand in Weyhe - Sachbeschädigung an Schule in Barnstorf - Übungsfahrten auf Parkplatz in Stuhr ---

Diepholz (ots)

Weyhe - Pkw Brand

In der Nacht zu Montag gegen 00.30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand auf einem Resthof An der Brake in Weyhe gerufen. Als Polizei und Feuerwehr eintrafen stand ein Pkw auf dem Hof in Vollbrand. Da das Fahrzeug nahe am Wohnhaus stand, musste die Feuerwehr ein Übergreifen der Flammen verhindern. Der Pkw brannte völlig aus. Im Nahbereich konnte ein weiteres Fahrzeug mit Brandspuren festgestellt werden. An zwei Reifen waren Brandspuren zu sehen, das Fahrzeug war aber nicht in Brand geraten. Anhand der ersten Erkenntnisse, ist eine Brandstiftung nicht auszuschließen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weyhe - Ohne Führerschein und mehr

Ein 45-jähriger Bremer ging der Polizei am Sonntag gegen 18.50 Uhr bei einer Kontrolle auf der Bremer Straße ins Netz. Der 45-Jährige ist nicht im Besitz eines Führerscheines und stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Damit nicht genug, der Pkw Ford war nicht zugelassen und an dem Fahrzeug waren entwendete Kennzeichen angebracht. Den Fahrer erwarten nun eine Reihe von Anzeigen. Zudem wurde ihm eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Stuhr - Ohne Führerschein geübt

Zwei 17 und 18-Jährige haben am Sonntag gegen 18.00 Uhr den Parkplatz des Ochtum Parks in Brinkum-Nord für Übungsfahrten genutzt. Der 18-Jährige aus Bünde ließ den 17-jährigen Bremer auf dem Parkplatz ein paar Fahrübungen machen. Die Polizei beendete die Übungsfahrt und klärte die beiden Männer auf. Bei den Parkplätzen handelt es sich um öffentlichen Verkehrsraum und bei den Übungsfahrten somit um Fahren ohne Fahrerlaubnis. Für solche Fahrübungen gibt es ganz besondere Übungsplätze. Das Üben im öffentlichen Verkehrsraum ist strafbar.

Diepholz - Einbruch

Zu einem Einbruch in eine Gaststätte ist es am Sonntag in der Zeit von 04.30 Uhr bis 20.00 Uhr gekommen. Unbekannte drangen in die Gaststätte in der Lange Straße ein und suchten zielgerichtet die Spielautomaten auf. Diese wurden aufgebrochen und die Geldkassetten entwendet. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Barnstorf - Sachbeschädigung

An der Christian-Hülsmeyer-Schule an der Walsener Straße in Barnstorf haben unbekannte Täter eine große Glasscheibe beschädigt und auf dem Schulhof Müll und Glasscherben hinterlassen. Im Zeitraum vom 20. bis 29.03.2020 wurde, vermutlich mit einem Stein, eine große Thermopenscheibe zum Musikraum beschädigt. Hinweise auf die Verursacher bzw. verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei Barnstorf, Tel. 95442 / 802900, entgegen.

Bassum - Einbruch in Bäckerei

Ein bisher unbekannter Täter hat sich am Wochenende in der Zeit von Samstagmittag bis Sonntagmorgen gewaltsam Zutritt zu einer Bäckerei an der Langen Wand verschafft. Schränke und Schubladen wurden durchwühlt; entwendet wurde nichts. Der Sachschaden beträgt ca. 500 Euro.

Asendorf - Einbruch in Wohnhaus

In der Zeit von Freitag bis Sonntagabend 18.00 Uhr wurde in ein Wohnhaus Hinterm Bahnhof eingebrochen. Der bisher noch unbekannte Täter entwendete Schmuck; der Wert wird noch ermittelt. Wer am Wochenende dort etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Syke, Tel. 04242 / 969-0, zu melden.

