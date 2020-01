Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Automaten aufgebrochen

Kaiserslautern (ots)

Ein Zigarettenautomat war das Ziel von Dieben in der Nacht zu Mittwoch am Sonnenberg. Nach den bisherigen Erkenntnissen müssen sich die Unbekannten zwischen Dienstagabend, 21 Uhr, und Mittwochmorgen, 7.45 Uhr, an dem Gerät, das an der Hauswand eines Vereinsheims angebracht war, zu schaffen gemacht haben.

Abgesehen hatten es die Täter offenbar ausschließlich auf das enthaltene Bargeld, das sie mit Gewalt herausholten. Die Zigarettenschachteln in den einzelnen Fächern blieben unangetastet.

In der gleichen Nacht waren unbekannte Täter auch im Gersweilerweg aktiv. Hier nahmen sie einen Automaten in einem Waschsalon ins Visier und brachen diesen auf.

Die Höhe des angerichteten Sachschadens ist nicht bekannt. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum eventuell etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 bei der Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße zu melden. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell