Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Brand von Elektrofahrzeugen in Weyhe - Unfall unter Alkohol in Syke - Pkw kommt in Diepholz von Fahrbahn ab ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Verkehrsunfallflucht

Am vergangenen Freitag wurde im Zeitraum von 08:30 bis 09:00 Uhr der geparkte PKW eines 61-Jährigen aus Barenburg auf dem Parkplatz des Aldi Marktes in Sulingen beschädigt, während dieser sich im Lebensmittelmarkt befand. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei Sulingen unter 04271-9490 entgegen.

Neuenkirchen - Küchenbrand

Zu einem kleinen Küchenbrand kam es am Samstag in Neuenkirchen. Eine Teekanne wurde auf dem Herd vergessen, so dass diese anfing zu schmoren. Der Brand konnte aus eigenen Mitteln gelöscht werden. Ein Innenlöschangriff durch die Feuerwehr war nicht erforderlich.

Sulingen - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Am Samstagabend wurde ein 28-jähriger Fahrzeugführer aus Karlsruhe mit seinem PKW im Sulinger Stadtgebiet im Rahmen einer Verkehrskontrolle festgestellt. Es stellt sich heraus, dass der PKW seit Monaten nicht mehr versichert war. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Strafverfahren eingeleitet.

Diepholz - Unter Alkohol und Drogen

In der Nacht zum heutigen Sonntag gegen 03.10 Uhr kontrollierte die Polizei einen 22-jährigen Rahdener, als er mit seinem Pkw die Steinfelder Straße befuhr. Bei der näheren Überprüfung stellte sich heraus, der 22-Jährige hatte nicht nur Alkohol getrunken sondern auch Betäubungsmittel (Cannabis) konsumiert. Dem 22-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Diepholz - Von Fahrbahn abgekommen

Am Samstagvormittag gegen 11.10 Uhr geriet ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Vechta auf der Hindenburgstraße von der Fahrbahn ab und verursachte einen Unfall. Aus noch ungeklärter Ursache kam der Fahrer nach rechts von der Straße ab, stieß gegen einen Laternenmast und gegen eine Grundstücksmauer. Sowohl der Fahrer, als auch sein Beifahrer blieben unverletzt. Es entstand ein Schaden von mindestens 15000 Euro.

Syke - Verkehrsunfall unter Alkohol

Am Samstag gegen 19.20 Uhr verursachte eine 42-jährige Pkw-Fahrerin in der Straße Schloßweide einen Verkehrsunfall. Vermutlich infolge des Alkoholgenusses geriet sie mit dem Pkw nach rechts von der Straße ab und prallte gegen eine Metallabsperrung. Die 42-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt. Da sie unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutprobe entnommen. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Weyhe - Elektrotransporter in Flammen

Gegen 06.15 Uhr am heutigen Sonntag wurde die Feuerwehr zu einem Brand von Elektro-Fahrzeugen eines Paketdienstes Im Bruch gerufen. Vier der Fahrzeuge standen in Flammen und brannten völlig aus. Mehrere Ladestationen, ein Schaltkasten und ein Baum wurden ebenfalls Opfer der Flammen. Die Ursache des Brandes ist noch offen. Es entstand ein Schaden von ca. 200000 Euro. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Landkreis - Wenig Verstöße trotz schönem Wetter

Das schöne Wetter lockte am Samstag zwar viele Menschen ins Freie, doch ein Großteil der Menschen hielt sich an die Kontaktsperre. Der Polizei wurden einige Menschenansammlungen gemeldet, bei der näheren Kontrolle waren das aber zumeist kleine Gruppen oder sogar nur einzelne Personen. In wenigen Fällen musste die Polizei auch Platzverweise aussprechen, da mehrere Personen die Kontaktsperre missachteten und sich in größeren Gruppen trafen. Am Sun-Park in Sulingen, sowie auch in Diepholz, Bassum und Stuhr wurden die angetroffenen Personen belehrt und bekamen einen Platzverweis. Die meisten Menschen sind inzwischen sensibilisiert und halten sich an die Einschränkungen der Allgemeinverfügung, insbesondere an die Kontaktsperre. Die Polizei muss hier und da einschreiten, Platzverweise aussprechen und auch Anzeigen schreiben. Da wir erst am Anfang der Epedemie stehen und noch einen langen Weg mit Einschränkungen vor uns haben, wird die Polizei die Kontrollen fortsetzen und die Einhaltung der Regeln überwachen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Gissing

Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell