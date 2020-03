Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Schmorbrand in Scholen - Erneuter Pkw-Brand in Weyhe - Pkw weicht Tier aus in Barnstorf ---

Diepholz (ots)

Bassum - Verkehrsunfall

Ein 77-jähriger Bassumer hat gestern auf der Bremer Straße eine Grünfläche zwischen zwei Fahrbahnen übersehen. Er war mit seinem PKW unterwegs, geriet auf die Grünfläche, überfuhr mehrere Verkehrszeichen und prallte schließlich gegen einen Baum. Der Fahrer wurde leicht verletzt; es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5500 Euro.

Bassum - Versuchter Einbruch

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kurz nach 3.00 Uhr versucht, in eine Bäckerei an der Bremer Straße einzubrechen. Dank der im Objekt installierten Alarmanlage wurde er an seinem Vorhaben gehindert und ist gar nicht in das Gebäude gelangt. Trotz intensiver nächtlicher Absuche der Geländes konnte kein Tatverdächtiger gefunden werden. Hinweise nimmt die Polizei Bassum, Tel. 04241 / 802910, entgegen.

Scholen - Rauchmelder ausgelöst

In einem Wohnhaus in der Straße Im Dorfe wurde gestern gegen 17.30 Uhr der Rauchmelder ausgelöst. Aufmerksame Nachbarn hörten dies und alarmierten die Feuerwehr. In der Küche des Hauses war eine Kunststoffabdeckung angeschmort und hatte den Melder ausgelöst. Noch während der Löscharbeiten fanden die Einsatzkräfte eine leblose Frau im Wohnzimmer. Als der Notarzt in das Haus konnte, stellte er nur noch den Tod der Frau fest. Nach ersten Erkenntnissen war die 44-jährige Frau bereits seit mehreren Stunden tot. Einen Hinweis auf ein Fremdverschulden liegt nicht vor, auch der Schmorbrand in der Küche war nicht ursächlich für den Tod. Der 10-jährige Sohn der Verstorbenen wurde, nach kurzer Behandlung im Rettungswagen, an die Nachbarn und später an die Familie übergeben.

Barnstorf - Tier ausgewichen

Ein 19-jähriger Diepholzer landete mit seinem Pkw am gestrigen Montag gegen 23.40 Uhr im Straßengraben. Zuvor war er, nach eigenen Angaben, einem Tier ausgewichen und dadurch nach links in den Graben gefahren. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt, sein 18-jähriger Beifahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Schaden von mindestens 4000 Euro.

Weyhe - Erneuter Brand eines Pkw

Gegen 05.00 Uhr am heutigen Dienstag wurde der Feuerwehr in Weyhe erneut ein Brand eines Pkw gemeldet. Vor dem Haus in der Straße Achtern Busch in Sudweyhe brannte ein Fahrzeug. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und ein Übergreifen der Flammen auf ein nahestehendes Haus verhindern. Der Pkw brannte völlig aus. Ein weiterer Pkw und ein Anhänger konnten vom Besitzer noch rechtzeitig zur Seite gefahren werden. An dem zweiten Pkw befanden sich Brandspuren an den Rädern, hier hatte der Brandbeschleuniger des Pkw nicht in Brand gesetzt. Der Brand eines Pkw in der Nacht vorher in Lahausen und der heutige Brand weisen Übereinstimmungen auf, die augenscheinlich in Richtung vorsätzliche Brandstiftung deuten. Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Hinweise, insbesondere verdächtige Beobachtungen, nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Landkreis - Mehrere Verstöße

Die Polizei hat bei ihren Kontrollen der Allgemeinverfügung in den letzten Tagen viele aufklärende Gespräche geführt, einige Platzverweise ausgesprochen und auch Anzeigen geschrieben. In Sulingen erhielten mehrere junge Männer eine Anzeige, da sie zum wiederholten Mal gegen die Kontaktsperre des Infektionsschutzgesetzes verstoßen hatten. Sie wurden in einer Wohnung In den Feldgärten wiederholt angetroffen. In Diepholz und in weiteren Orten des Landkreises mussten jeweils Treffen von mehreren Personen aufgelöst werden. Bei den meisten Personen stieß die Maßnahme auf Verständnis, aber in manchen Fällen mussten Platzverweise ausgesprochen werden. Die Polizei musste auch Hinweisen auf Corona Partys nachgehen, die, wenn vorhanden, aufgelöst wurden. In Syke musste eine Grillparty auf Weisung der Polizei abgebrochen werden. Die Polizei weist noch einmal daraufhin, die bestehenden Regeln der Verfügung, insbesondere die Kontaktsperre, einzuhalten. Die Regeln dienen dem Schutz jedes Einzelnen und ganz besonders den Risikogruppen.

