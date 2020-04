Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Pkw-Aufbrüche in Stuhr - Ungeklärter Parkplatzunfall in Bruchhausen-Vilsen ---

Diepholz - Ohne Führerschein

Am Dienstag gegen 14.50 Uhr kontrollierte die Polizei einen 15-Jährigen, der mit einem Kleinkraftrad unterwegs war. Bei der Kontrolle in der Luisenstraße stellte sich heraus, der 15-Jährige ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. An dem Kleinkraftrad waren mehrere technische Veränderungen vorgenommen worden. Dem 15-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

Stuhr - Pkw-Aufbrüche

Gleich zwei Pkw-Aufbrüche verzeichnete die Polizei am gestrigen Dienstag. Gegen 16.25 Uhr schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe hinten rechts eines Pkw VW-Golf ein und entwendeten aus dem Kofferraum eine Tasche samt Geldbörse. Der Pkw war auf dem Parkplatz des Friedhofes an der Stuhrer Landstraße abgestellt. In der Zeit zwischen 18 Uhr und 21.20 Uhr schlugen unbekannte Täter eine Scheibe auf der Beifahrerseite eines Pkw Skoda ein. Aus diesem, an der Otto-Dix-Straße abgestellten Pkw, wurde nichts entwendet.

Stuhr - Grünabfall brennt

Zu einem Brand in der Wulfhooper Heide wurde die Feuerwehr am Dienstag gegen 16.30 Uhr gerufen. Auf dem Gelände einer Firma hatte jemand Grün- und Baumschnitt angezündet. Die Feuerwehr löschte den brennenden Haufen.

Stuhr - Auffahrunfall

Am Dienstag gegen 07.50 Uhr erkannte ein 20-jähriger Pkw-Fahrer eine Verkehrssituation zu spät und fuhr auf einen vor ihm abbremsenden Transporter auf. Der 59-jährige Fahrer des Transporters musste verkehrsbedingt auf der Delmenhorster Straße, Einmündung Falkenstraße, abbremsen. Bei dem Unfall wurde der 20-Jährige leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von mindestens 7000 Euro.

Bruchhausen-Vilsen - Verkehrsunfall

Aus bisher noch ungeklärter Ursache ist am Dienstag, den 31.03.20 gegen 21.00 Uhr ein 19-jähriger PKW-Fahrer aus Vilsen auf dem Parkplatz des REWE-Marktes verunfallt. Sein BMW 528i wurde beim Zusammenstoß mit einer Werbetafel und einem Baum erheblich beschädigt. Der Sachschaden beträgt mindestens 6500 Euro. Da es widersprüchliche Angaben zu dem Unfall gibt, sucht die Polizei Zeugen. Wer zur Unfallzeit auf dem Parkplatz war, etwas gehört oder gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Syke, Tel. 04242 / 969-0, zu melden.

