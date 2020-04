Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Rollerdiebstahl in Sulingen - Brand in Neuenkirchen - Einbruch in Kita Neubruchhausen - Kontrollen der Polizei weiter wichtig ---

Bild-Infos

Download

Diepholz (ots)

Sulingen - Diebstahl eines Kleinkraftrades/Rollers

In der Zeit von Dienstag, 21.00 Uhr, bis Mittwoch, 01.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter in Sulingen, Lange Straße, einen blauen versicherungspflichtigen Roller der Marke Yongkang Changshun im Wert von 1500 Euro. Hinweise zu dem Diebstahl bzw. den Verbleib des Rollers nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen. (Foto des Rollers zum download im presseportal)

Neuenkirchen - Gemeldeter Carportbrand

Am Mittwoch gegen 22.00 Uhr wurde der Feuerwehr ein Brand eines Carport / Garage im Weizenkamp gemeldet. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatte der Hausbewohner das Feuer bereits mit eigenen Mitteln gelöscht. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Am Carport / der Garage und dem untergestellten Pkw entstand Sachschaden von mindestens 5000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Stuhr - Unter Drogeneinfluss

Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, THC, wurde gestern gegen 16.35 Uhr ein Pkw-Fahrer auf der Stuhrer Landstraße von der Polizei angehalten und kontrolliert. Bei dem 21-jährigen Fahrer aus Stuhr zeigten die durchgeführten Tests die Drogenbeeinflussung an, so musste von ihm eine Blutprobe entnommen werden. Dem 21-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt.

Diepholz - Ohne Pflichtversicherung

Wie das Wort es schon ausdrückt, jedes zugelassene Fahrzeug muss eine Pflichtversicherung haben. Einem 34-jährigen Mann aus Vechta fehlte diese Versicherung für seinen Pkw Ford, als er gestern gegen 14.30 Uhr in Diepholz, Ovelgönne, von der Polizei kontrolliert wurde. Diese hatte ihn angehalten, da sein Fahrzeug technische Mängel hatte. Bei der Kontrolle stellte sich dann heraus, für den Pkw liegt keine Pflichtversicherung vor. Dem 34-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und die Kennzeichen wurden sichergestellt.

Bassum - Einbruch

Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch in die Kindertagesstätte in Neubruchhausen, Sudwalder Straße, eingebrochen. In der von 16.45 Uhr bis 10.30 Uhr gelangten die Täter durch ein Fenster in die Kita. Aus dem Haus wurden u.a Festplatten, Kameras und ein Tresor entwendet. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Twistringen - Arbeitsgerät entwendet

In der Zeit vom 23.03. ca. 6.00 Uhr bis Dienstag, 24.03.2020 ca. 12.00 Uhr wurde in Scharrendorf ein Hakenliftanhänger mit Mulde im Wert von 25000 Euro entwendet. Der Diebstahl ereignete sich auf einem Firmengelände an der Ringstraße. Wer dazu Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Twistringen, Tel. 04243 / 942420, zu melden.

Heiligenloh - Diebstahl aus Waldstück

Aus einem privaten Waldstück in Heiligenloh wurde am Mittwoch eine Motorkettensäge im Wert von 1350 Euro entwendet. Die Sägearbeiten wurden von 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr für eine Stunde unterbrochen; nach Rückkehr des Arbeiters war die Säge weg. Wer in dieser Zeit etwas beobachtet hat, wird gebeten sich bei der Polizei Twistringen, Tel. 04243 / 942420, zu melden.

Syke - Verkehrsunfall

Am Mittwoch um kurz nach 16.30 Uhr ist es im Kreisel an der Nordwohlder Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 66-jährigen Bassumer und einem 27-jährigen Ehrenburger gekommen. Der Ehrenburger befand sich bereits im Kreisverkehr, als der 66-Jährige einfuhr, ohne die Vorfahrt zu beachten. Der Sachschaden beträgt ca. 1000 Euro.

Landkreis - Kontrollen weiter wichtig

Auch bei uns im Landkreis führt uneinsichtiges Verhalten immer noch zu Polizeieinsätzen. In den vergangenen Tagen wurden mehrfach kleinere und größere Personengruppen an Örtlichkeiten wie Spielplätzen, Schulhöfen, Parkplätzen und anderen Orten angetroffen. Alle Angetroffenen wussten um die Kontaktsperre, hatten aber gerade nicht daran gedacht. Hier halfen aufklärende Gespräche und vereinzelt auch Platzverweise, um die Ordnung wiederherzustellen. Auch Gewerbebetreiber hielten sich nicht immer so ganz an die Verbote. Ein Imbissbetreiber bewirtete noch Gäste in seinem Haus, bis die Polizei dies unterband. Auch ein Tätowierer ging seinem Gewerbe nach. Hier traf die Polizei auf gleich mehrere Personen. Das Tätowieren wurde untersagt und die Anwesenden erhielten Platzverweise. Diese, wenn auch vereinzelten Verstöße, zeigen, das wir als Polizei auch weiterhin in unseren Kontrollen nicht nachlassen dürfen. Je mehr sich alle Menschen an die Regeln, insbesondere die Kontaktsperre, halten, umso besser schützen wir uns und ganz besonders die Risikogruppen. Wir werden unsere Kontrollen weiter durchführen, erklärt der Presssprecher der Polizei Thomas Gissing.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Gissing

Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell