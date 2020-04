Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 05.04.2020

Diepholz (ots)

Diepholz / Lembruch - Trunkenheitsfahrt Am Freitag, den 03.04.2020, gegen 18:30 Uhr befährt eine 46-jährige Diepholzerin die B 51 aus Diepholz kommend in Richtung Lembruch. Aufgrund ihrer auffälligen Fahrweise verständigt ein Zeuge die Polizei. Bei einer Verkehrskontrolle kann festgestellt werden, dass die Fahrzeugführerin unter dem Einfluss alkoholischer Getränke steht. Der Fahrzeugführerin wird die Weiterfahrt untersagt, zudem wird eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Bruchhausen-Vilsen: Fahren unter Einfluss von Alkohol Am Samstag, den 04.04.20, gegen 00.45 Uhr, befuhr ein 51-jähriger aus Eydelstedt mit seinem Pkw die Syker Straße (B 6) in Bruchhausen-Vilsen, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab eine AAK von 1,74 Promille. Im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens wurde dem 51-jährigen eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Syke: Verkehrsunfallflucht Am Freitag, den 03.04.20, zwischen 11.40 Uhr und 11.50 Uhr, wurde der ordnungsgemäß auf dem Parkplatz des Drogeriemarktes an der der Straße Zum Hachepark 2 in Syke abgestellte Pkw Opel Astra eines 47-jährigen aus Syke von einem unbekannten Fahrzeugführer beim Ein-/Ausparken beschädigt. Am Pkw des Geschädigten entstand im Bereich der Beifahrertür ein Sachschaden von ca. 350,- Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 04242/9690 mit der Polizei Syke in Verbindung zu setzen.

Bassum - Brand auf einem Recyclinghof Am Samstag, den 04.04.2020, gegen 07.00 Uhr, wurde durch einen Mitarbeiter des Recyclinghofes an der Kätinger Heide in Bassum eine Rauchentwicklung in einem Müllabteil auf dem Außengelände der Anlage festgestellt. Durch unbekannte Ursache geriet Müll, zirka 200 Kubikmeter Blech und gepresste Plastikballen, in Brand. Das Feuer konnte durch die Ortsfeuerwehren Bassum, Fahrenhorst, Nordwohlde und Bramstedt gelöscht werden. Ein nennenswerter Sachschaden ist nicht entstanden.

Schwarme - Sachbeschädigung an Briefkasten und Werbeschild In der Zeit von Freitag, 03.04.2020, 20.00 Uhr bis Samstag, 04.04.2020, 17.00 Uhr wurde durch einen bislang unbekannten Täter der Briefkasten eines Fördervereins am Mühlenweg in Schwarme aus der Verankerung gerissen. Weiterhin wurde das Werbeschild der dortigen Gaststätte mit einem unbekannten Gegenstand beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 400,- Euro. Hinweise und verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei Bruchhausen-Vilsen (04252/938510) und die Polizei Syke (04242/9690) entgegen.

