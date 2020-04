POL-DH: --- Bruchhausen-Vilsen - Polizei sucht Zeugen nach Überfall auf Netto-Markt

Polizeiinspektion Diepholz

Bereits am 31.01.2020 gegen 21.50 Uhr wurde der Netto Verbrauchermarkt in der Ostlandstraße in Bruchhausen-Vilsen von einer unbekannten Person überfallen. Die Unbekannte ging zum Kassenbereich und gab vor Schokolade kaufen zu wollen. Sie bedrohte die Kassiererin mit einer Pistole und forderte sie auf, die Kasse zu öffnen. Die Kassiererin öffnete die Kasse nicht und löste Alarm aus. Daraufhin flüchtete die Unbekannte ohne Beute. Die Polizei bittet Kunden, oder Personen, die sich zur Tatzeit auf dem Parkplatz aufgehalten haben, um Mithilfe. Wer hat die unbekannte Frau schon einmal gesehen, oder erkennt sie wieder. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

