Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Brand in Syke verhindert - Drei Verletzte bei Unfall in Stuhr - Streit um Parkplatz in Barnstorf ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Fahrraddieb auf frischer Tat betroffen

Am gestrigen Mittwoch konnte in Sulingen durch den Geschädigten selbst ein Fahrraddieb auf frischer Tat festgenommen werden. In den Morgenstunden gegen 07:00 Uhr stellte der 29-jährige Mann fest, dass ihm vor der Volksbank sein ordnungsgemäß verschlossenes Fahrrad gestohlen wurde. Eine Zeugin konnte den Täter noch wegfahren sehen, so dass der 29-jährige sofort die Verfolgung aufnahm und den Täter einholte. Die sofort alarmierte Polizei stellte anschließend die Personalien des amtsbekannten 39-jährigen Mannes fest und leitete gegen diesen ein Ermittlungsverfahren wegen schweren Diebstahls ein.

Barnstorf - Unfallflucht

Warum der Unfallverursacher von der Straße abgekommen ist, ist noch unklar, denn er hat sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Am Montag in der Zeit zwischen 12.00 Uhr und 15.45 Uhr hat ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug eine Gebäudefassade an der Ecke Immenzaun / Osnabrücker Straße beschädigt. Der Unbekannte flüchtete und hinterließ einen Schaden von mindestens 10000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Barnstorf, Tel. 05442 / entgegen.

Barnstorf - Streit um Parkplatz

Auf dem Parkplatz des Netto Verbrauchermarktes an der Bremer Straße gerieten gestern gegen 08.55 Uhr zwei Männer in einen Streit. Ein 45-Jähriger wollte mit seinem Pkw in eine Parklücke fahren. Dort befand sich ein 90-Jähriger und unterhielt sich mit einem späteren Zeugen. Der 45-Jährige und der 90-Jährige gerieten zunächst in einen verbalen Streit, in dessen Verlauf der 45-Jährige durch das geöffnete Fenster seines Pkw den 90-Jährigen anspuckte. Die Polizei schlichtete den Streit und muss nun den Fall weiterbearbeiten.

Stuhr - Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Mittwoch gegen 21.45 Uhr wurden drei Personen leicht verletzt. Eine 21-jährige Pkw-Fahrerin wollte von der Moordeicher Landstraße nach links in die Proppstraße abbiegen. Sie übersah dabei den Gegenverkehr und es kam zum Unfall. Die beiden 60 und 50 Jahre alten Insassen des Gegenverkehrs, sowie auch die 21-Jährige, erlitten leichte Verletzungen. An den Pkw entstand ein Schaden von mindestens 12000 Euro.

Syke - Brand verhindert

Schlimmeres verhindert hat am Mittwoch gegen 17.00 Uhr ein aufmerksamer Nachbar: Eine 90-jährige Gartenbesitzerin hat ein Gasflammgerät genutzt, um Unkraut in ihrem Garten zu verbrennen. Nach etwa einer halben Stunden geriet ein Holzzaun an einer angrenzenden Holzhütte in Flammen. Der 38-jährige Nachbar aus der Radebergstraße konnte das Feuer schnell mit einem Gartenschlauch löschen, so dass nur Sachschaden am Zaun und an der Dachrinne entstanden ist. Die Feuerwehr und die Polizei raten zu besonderer Vorsicht mit Unkrautverbrennern.

Bruchhausen-Vilsen - Motorradunfall

Ein 55-jähriger Motorradfahrer aus Asendorf musste am Mittwoch gegen 13.15 Uhr einem Reh ausweichen, ist dabei gestürzt und wurde leicht verletzt. Er befuhr die Kanalstraße in Fahrtrichtung Martfeld, als plötzlich ein Reh über die Fahrbahn lief. Beim Ausweichen touchierte er eine Verkehrsinsel und kollidierte anschließend mit einem Brückengeländer. Die Kawasaki war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt ca. 2000 Euro.

Nordwohlde - Stauende übersehen

An einer Baustellenampel, die gestern auf der B 51 im Ortsteil Kastendiek eingerichtet war, staute sich der Verkehr. Gegen 13.15 Uhr übersah ein 56-jähriger LKW-Fahrer das Stauende und fuhr auf den zuletzt wartenden PKW mit Anhänger auf. Der PKW-Fahrer, 37-Jahre, sowie sein Beifahrer, 71-Jahre, wurden dabei leicht verletzt; der gesamte Sachschaden beträgt ca. 25000 Euro.

Syke - Unfall beim Linksabbiegen

Zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Beifahrerin ist es am Mittwoch gegen 17.45 Uhr auf der B6 gekommen. Eine 68-jährige Sudwalderin wollte mit ihrem PKW den Parkplatz eines BIO-Marktes an der Herrlichkeit nach links verlassen und übersah dabei den PKW einer in Richtung Bremen fahrenden 32-jährigen Frau aus Bassum. Die 50-jährige Beifahrerin der 32-Jährigen wurde leicht verletzt. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt ca. 6500 Euro.

