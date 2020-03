Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Hinweis auf illegales Kraftfahrzeugrennen durch hochmotorisierte Fahrzeuge im Bereich der B257 Irrel/Echternacherbrück - Zeugenaufruf

Bitburg (ots)

Am Sonntagvormittag, dem 01.03.2020, wurden der Polizeiinspektion Bitburg mehrere schnell fahrende hochmotorisierte Fahrzeuge auf der B257 im Bereich der Ortslage Echternacherbrück gemeldet. Dabei soll es sich vor allem um Fahrzeuge aus den BeNeLux-Staaten gehandelt haben. Durch sofort entsandte starke Kräfte der Polizei Bitburg konnten insgesamt zwei der gemeldeten Fahrzeuge in der Ortslage Irrel gestoppt und kontrolliert werden. Einer der beiden PKW wies dabei frische Unfallschäden auf. Weitere Ermittlungen ergaben den Verdacht auf die Beteiligung an einem illegalen grenzüberschreitenden Fahrzeugrennen. Hierbei konnte unter anderem die geplante Rennstrecke in Erfahrung gebracht und diese in der Folge offen überwacht werden. Hierbei wurden keinerlei weitere Feststellungen getroffen. Die angetroffenen Teilnehmer erwarten nun Strafverfahren. Die Fahrerlaubnis des verunfallten Fahrzeugführers wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier sichergestellt. Ein vorläufiger Entzug wird beantragt. Außerdem wurden im Zuge dieser Maßnahme bei einem Beifahrer eine geringe Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden und sichergestellt. Die Ermittlungen zum Veranstalter dieses Rennens dauern an.

Die Polizei Bitburg bittet in diesem Zusammenhang mögliche Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Bitburger Polizei unter der Telefonnummer 06561-96850 zu melden.

