Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Klausen (ots)

Am Donnerstagabend den 27.02.2020 wurde ein Opel Meriva in der Margarethenstraße in Klausen gegen 20.15 h an der Stoßstange hinten links beschädigt. Der Fahrer eines blauen Kleinwagens mit WIL-Kennzeichen kollidierte beim Vorbeifahren mit dem Opel Meriva und fuhr, obwohl zu diesem Zeitpunkt Anwohner mit Schneeräumen beschäftigt waren, ohne sich um den Unfall zu kümmern in Richtung der Straße Auf der Rausch davon. Der Schaden an dem Opel wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die nähere Angaben zu dem flüchtenden blauen Kleinwagen machen können.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich



Telefon: 06571-926-0

www.polizei.rlp.de/pi.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell