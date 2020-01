Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Wohnungseinbruch

Lippe (ots)

Im Zeitraum 18.01., 23:30 bis 19.01.2020, 05:30 Uhr brachen unbekannte Täter die Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses in der Bachstraße auf und gelangten so in eine Wohnung in der 6. Etage. Hier durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten zahlreiche Elektrogeräte.

Die Kriminalpolizei bitte Zeugen sich unter der Telefonnummer: 05231 - 6090 zu melden.

