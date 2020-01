Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Betrunkener fährt gegen mehrere Fahrzeuge und flüchtet

Lippe (ots)

Am 18.01.2020, gegen 16.05 Uhr, befuhr ein 39-jähriger Detmolder mit seinem Pkw BMW die Dresdner Straße in Fahrtrichtung Stettiner Straße. Hier hielt er zunächst kurze Zeit am rechten Fahrbahnrand an. Dann entschloss er sich seine Fahrt fortzusetzten und kollidierte beim Ausfahren aus der Parklücke mit einem geparkten Pkw VW. Anschließend setzte der Mann seine Fahrt fort und bog nach links in den Sackgassenbereich der Stettiner Straße ab. Hier wendete er und fuhr dabei gegen einen geparkten Pkw Mazda. Anschließend bog der Mann erneut in die Dresdner Straße ein und fuhr von dort nach links in den Zeitzer Weg. Beim dortigen Rangieren fuhr er gegen eine Grundstücksmauer und beschädigte auch diese. Letztlich fuhr der Mann erneut in die Dresdner Straße und parkte hinter dem zuerst beschädigten Pkw VW ein.

Noch im Fahrzeug sitzend, wurde der stark alkoholisierte Mann von Polizeibeamten angetroffen. Der Fahrzeugführer wurde zur Polizeiwache Detmold verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

