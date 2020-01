Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe

Lügde-Rischenau. Glätteunfälle am Morgen.

Lippe (ots)

Im Osten des Kreises Lippe kam es am Freitagmorgen trotz milder Temperaturen zu sieben Unfällen auf glatter Straße vorwiegend in höheren Lagen. Sechsmal blieb es im Bereich Dörentrup, Extertal, Kalletal und Barntrup bei Sachschäden. Auf der Schwalenberger Straße in Rischenau verlor eine 20-Jährige auf dem Weg in Richtung Schwalenberg gegen 7:30 Uhr beim Überholen die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Die Lügderin prallte mit ihrem Fiat gegen einen Baum und wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Ein Zeuge kümmerte sich bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte um die Frau. Nachdem die Feuerwehr sie befreit hatte, wurde sie schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Für die Bergung und die Unfallaufnahme war die Straße gesperrt. Der Sachschaden liegt bei rund 5000 Euro. Streufahrzeuge rückten aufgrund der glatten Fahrbahn aus. Die Polizei bittet die Fahrerin oder den Fahrer eines goldenen Kleinwagens, der zum Unfallzeitpunkt ebenfalls auf der Strecke unterwegs war, sich als Zeugin/Zeuge mit dem Verkehrskommissariat in Detmold unter der Telefonnummer 05231 6090 in Verbindung zu setzen. Unter der angegeben Nummer können sich auch weitere Zeugen melden.

Die Polizei Lippe warnt: Das frühlingshafte Wetter ist irreführend. Gerade in höheren Lagen, in bewaldeten und schattigen Gebieten oder auf Brücken können die Fahrbahnen nach kalten Nächten trotz milder Lufttemperatur am Morgen glatt sein. Fahren Sie bitte entsprechend vorsichtig.

