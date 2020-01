Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Parkrempler - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Auf einem Supermarktparkplatz in der Arminstraße wurde am Donnerstagmittag ein parkender VW Touran beschädigt. Zwischen 11:30 und 12:30 Uhr war der VW abgestellt. Als der Halter nach dem Einkaufen zu seinem Wagen zurückkehrte, entdeckte er den Schaden links am Heck. Ein Verursacher hat sich nicht gemeldet. Das Verkehrskommissariat Detmold bittet Zeugen, die Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können, die 05231 6090 anzurufen.

