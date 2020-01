Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen

Lage-Hörste. Bezirksdienstbeamter bietet Sprechstunde an.

Seit September letzten Jahres ist Polizeihauptkommissar Carsten Ehmer Bezirksdienstbeamter der Stadt Oerlinghausen. Sein Zuständigkeitsbereich erstreckt sich auf Oerlinghausen Nord, Helpup, Kachtenhausen, Billinghausen, Müssen sowie Hörste. Seit diesem Jahr bietet er eine regelmäßige Bürgersprechstunde im "Haus des Gastes" (Freibadstraße 3) in Lage-Hörste an. Bürgerinnen und Bürger können den Bezirksdienstbeamten dort in den geraden Kalenderwochen, jeweils montags in der Zeit zwischen 16 Uhr bis 18 Uhr themenunabhängig sprechen. Sonst ist Ehmer wie gewohnt im Bezirksdienstposten in Oerlinghausen (Marktplatz 4) oder auf seinen Streifen im Bezirk stets ansprechbar. Die nächste Sprechstunde in Lage-Hörste findet am kommenden Montag, 20. Januar 2020 statt.

