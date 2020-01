Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Zwei Bauwagen aufgebrochen.

Lippe (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen Unbekannte zwei Bauwagen auf einer Baustelle in der Holter Straße auf. Die Täter stahlen Werkzeuge im Wert von rund 700 Euro und verursachten einen Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Hinweise auf mögliche Täter nimmt die Kripo unter 05231 6090 entgegen.

