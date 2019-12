Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person in Schwerin

Schwerin (ots)

Am heutigen Freitag, den 13. Dezember 2019 gegen 13:45 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall an der Kreuzung Wismarsche Straße / Möwenburgstraße in Schwerin. Eine Straßenbahn fuhr aus Richtung Bürgermeister-Bade-Platz in Richtung Klinikum. Die Straßenbahn fuhr nach Zeugenaussagen bei roter Lichtsignalanlage und kollidierte dabei mit einer 56-jährigen Fahrzeugführerin, welche bei grüner Ampel links auf den Parkplatz eines Supermarktes abbiegen wollte. Die Fahrzeugführerin wurde schwer verletzt, aber nicht lebensbedrohlich, zur weiteren medizinischen Versorgung ins Klinikum Schwerin verbracht. Bei der eingeleiteten Bremsung der Straßenbahn wurde eine weitere Person, welche sich in dieser befand, leicht verletzt, musste jedoch nicht medizinisch erstversorgt werden. An dem PKW Peugeot entstand Totalschaden. Die Straßenbahn wurde ebenfalls erheblich beschädigt. Aufgrund des Feierabendverkehrs kam es in diesem Bereich zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen. Alexander Arndt Polizeikommissar Polizeipräsidium Rostock Polizeiinspektion Schwerin Polizeihauptrevier Schwerin Graf-Yorck-Straße 6 19061 Schwerin Tel. 0385-51802223 Fax. 0385-51802226

