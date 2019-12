Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss auf der L072 in 19077 Ortkrug

Lübesse (ots)

Am Donnerstagabend gegen 20:10 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW auf der Landstraße 072 in der Ortschaft Ortkrug. Der 70-jährige Fahrer eines PKW Toyota fuhr kurz nach dem Einfahren in die Ortschaft auf den vorausfahrenden PKW Mazda auf. In Folge des Aufpralls schleuderte das Fahrzeug des 56-jährigen Schweriners mehrfach um die eigene Achse bis es von der Fahrbahn abkam, sich überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Der PKW des aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim stammenden Unfallverursachers kam noch auf der Fahrbahn zum Stillstand. Beide Fahrzeugführer konnten selbständig ihre Fahrzeuge verlassen und wurden im Anschluss mit schweren aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen im Krankenhaus aufgenommen. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde bei dem 70-Jährigen eine Atemalkoholkonzentration von über 1,5 Promille gemessen. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Die Sachschadenshöhe wird auf ca. 30.000EUR geschätzt. An der Unfallstelle kam es bis zur Bergung der Unfallfahrzeuge gegen 22:00 Uhr zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Im Auftrag Christian Eckermann Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock, Einsatzleitstelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell