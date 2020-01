Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf - Einbrecher gelangen über das Dach in einen Verbrauchermarkt

Lippe (ots)

Unbekannte Täter stiegen in der Nacht von Samstag zu Sonntag, gegen 00:10 Uhr, in einen Supermarkt in der Rosenstraße ein, indem sie sich aufs Dach begaben und dort mehrere Ziegel und die Deckenverkleidung entfernten. Dadurch gelangten sie ins Innere des Supermarktes, wo sie eine unbekannte Anzahl Diebesgut an sich nahmen.

Zeugen, welche Beobachtungen - gegebenenfalls auch schon in der vorhergehenden Nacht gemacht haben - wenden sich bitte an die Kriminalpolizei, unter der Telefonnummer: 05231-6090.

