Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Verkehrsunfall nach Drogenkonsum

Lippe (ots)

Am 17.01.2020, gegen 22.00 Uhr, meldeten Passanten einen verunfallten Pkw Nissan in der Straße Friedrichshöhe in Lage. Das Fahrzeug lag im Straßengraben auf dem Dach, der 25-jährige Lagenser Fahrzeugführer stand neben dem Pkw und offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Der augenscheinlich unverletzte Mann wurde dem Klinikum Detmold zugeführt. Hier wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Fahrzeug und Führerschein sind sichergestellt.

Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich an die Polizei unter der Telefonnummer 05231-6090 zu wenden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell