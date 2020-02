Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Wittlich (ots)

Am Freitagabend, 28.02.2020, zwischen 21.00 Uhr und 23.30 Uhr fuhr ein Fahrzeugführer vom Verkehrskreisel am Autohaus "Heister" in Richtung Verkehrskreisel am ehemaligen "Hela-Baumarkt". Der Fahrzeugführer überfuhr vor dem zweiten Kreisel ein in der Fahrbahnmitte auf einer Verkehrsinsel befindlichen Rohrpfosten mit Verkehrszeichen, so dass dieses total beschädigt wurde. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An der Unfallstelle konnten Fahrzeugteile aufgefunden werden, die Rückschlüsse auf das verursachende Fahrzeug geben können. Der Verursacher und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Wittlich unter Tel. 06571 / 926-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich

Thomas Neumann, PHK

Schloßstraße 28

54516 Wittlich

Telefon: 06571/926-0

Fax: 06571/926-150

piwittlich@polizei.rlp.de





Folgen Sie uns auf Twitter https://twitter.com/PolizeiWittlich

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell