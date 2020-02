Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Salmtal (ots)

Am Samstag, 29.02.2020, gegen 00.05 Uhr, wollte ein 42-jähriger, polnischer Fahrer eines Lieferwagens in Salmtal vom Lidl-Parkplatz auf die Straße einfahren. Dabei fuhr er statt der normalen Ausfahrt die Böschung herunter und kam in einer großflächigen Hecke vor dem Edeka-Markt zum Stillstand. Beim Fahrer wurde eine Atemalkoholkonzentration von über 2 Promille festgestellt. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Der Lieferwagen wurde total beschädigt, durch ein Abschleppunternehmen geborgen und abgeschleppt.

