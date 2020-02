Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Scheibenwischer von Pkw entwendet

Sankt Aldegund (ots)

Am 25.02.20, in der Zeit von 14.30 Uhr - 20.30 Uhr wurde in Sankt Aldegund auf dem Moselparkplatz an einem dort abgestellten Pkw Mercedes B-Klasse der Heckscheibenwischer entwendet. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Zell.

