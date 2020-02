Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Schlägerei vor Diskothek

Wittlich (ots)

Am Samstagmorgen, 29.02.2020, gegen 04.10 Uhr, kam es in der Burgstraße, in unmittelbarer Nähe einer Diskothek, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei alkoholisierten, männlichen Personen. Während ihren Streitigkeiten legten sie ihre Oberbekleidungen ab und gerieten anschließend in eine Schlägerei. Die Einsatzkräfte der Polizei Wittlich erschienen während der Auseinandersetzung vor Ort und trennten die drei Personen voneinander. Im Rahmen dieser Streitigkeit wurde zudem eine Heckscheibe eines abgestellten Pkws beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Wittlich unter Tel. 06571 / 926-0, in Verbindung zu setzen.

