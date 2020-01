Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Laterne beschädigt und weggefahren

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Am frühen Donnerstagnachmittag, gegen 13 Uhr, beschädigte in der Straße am Dellchen ein weißer Sprinter beim Rückwärtsfahren eine Straßenlaterne. Nach Angaben einer Augenzeugin sei der Fahrer ausgestiegen und habe sich den an der Laterne und seinem Fahrzeug entstandenen Schaden angeschaut und sei dann weggefahren. Der Kleintransporter habe ein WI-Kennzeichen gehabt.

Weitere Zeugenhinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten.

