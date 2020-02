Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in Pelm - Zeugen gesucht

Pelm (ots)

Während dem 27.02., 12.00 Uhr und 28.02.2020, 11.00 Uhr, parkte ein grauer Ford im Studentenring von Pelm. In dieser Zeit schneite es stark und die Fahrbahn war winterglatt. Vermutlich rutschte ein anderer Verkehrsteilnehmer mit seinem PKW oder LKW in den geparkten PKW und beschädigte diesen erheblich im linksseitigen Frontbereich. Der Unfallverursacher entfernte sich anschl. unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am geparkten Ford wird auf ca. 2500 EUR geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher bitte an die Polizeiinspektion Daun, Tel.: 06592-96260, oder Polizeiwache Gerolstein, Tel.: 06591-95260.

