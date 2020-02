Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Wittlich (ots)

Der Geschädigte parkte seinen blauen Mazda am Freitag 28.02.2020 gegen 19.00 h in der Burgstraße, Ecke Kegelbahnstraße in Wittlich. Als er am Samstag gegen 11.00 h wieder an seinen Pkw kam, stellte er fest, dass der rechte Spiegel fehlte und der rechte Radkasten hinten Schäden, verursacht durch einen unbekannten Pkw, aufwies. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Wittlich

