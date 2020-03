Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahrten unter Alkoholeinfluss

Bitburg (ots)

Im Laufe des Samstags stoppte die Polizeiinspektion Bitburg zwei stark alkoholisierte Fahrzeugführerinnen im Dienstgebiet. Am Morgen wurde eine 43 Jahre alte Autofahrerin im Bereich von Oberweis angehalten. Am Nachmittag wurde eine 54-jährige Fahrzeugführerin in Herforst kontrolliert. Beide Frauen hatten jeweils eine Atemalkoholkonzentration von mehr als 2 Promille. Es folgten in beiden Fällen Blutentnahmen und die Sicherstellung des Führerscheins.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg



Telefon: 06561-96850



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell