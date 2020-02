Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Betrunken und ohne Führerschein vor der Polizei geflüchtet

Brilon (ots)

In der Straße "Lange Reihe" versuchten Beamte der Polizeiwache Brilon am Donnerstagmorgen um 0.45 Uhr den Wagen eines 60-jährigen Mannes aus Brilon anzuhalten. Der Mann beschleunigte sein Auto und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Die Fahrt führte ca. drei Kilometer bis zur Altenfilsstraße in Rösenbeck. Hier entschied sich der Mann anzuhalten. Glücklicherweise wurde während der Verfolgungsfahrt niemand gefährdet. Bei dem Briloner wurde während der Kontrolle Alkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast einer Promille. Außerdem hat der Mann keine fültige Fahrerlaubnis. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Der Wagen wurde sichergestellt.

