Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 32 Verkehrssünde

Marsberg (ots)

32 Verkehrssünder hielt der Verkehrsdienst der Polizei innehrhalb von fast drei Stunden in Essentho an. Alle Fahrer waren zu schnell unterwegs. Am Rosenmontag kontrolliere die Verkehrsexperten der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis die Geschwindigkeit auf der Meerhofer Straße in Essentho. Insgesamt wurden 32 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Bei erlaubten 50 km/h waren zwei Fahrer deutlich zu schnell. Sie wurden mit Geschwindigkeiten von 96 km/h und 100 km/h gemessen. Für beide Fahrer gilt: Punkte, Bußgeld und ein Fahrverbot. Ein Fahranfänger fuhr über 21 km/h zu schnell. Der junge Mann muss mit einer Verlängerung der Probezeit rechnen. Zudem darf er sich auf eine kostenintensive Nachschulung "freuen". Zu schnelles Fahren ist der Killer Nr. 1. Unabhängig von der Frage, wer den Unfall verursacht hat, entscheidet die Geschwindigkeit über die Unfallfolge - sie entscheidet über Leben oder Tod. Deshalb wird die Polizei auch weiterhin konsequent gegen Raser vorgehen!

